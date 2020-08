Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Verpuffung in Wohnhaus

49-Jähriger verletzt

Raunheim (ots)

Am Mittwochmittag (19.8.), gegen 14.50 Uhr, kam es in einem Wohnhaus in der Ludwig-Buxbaum-Allee zu einer Verpuffung, bei der sich ein 49-Jähriger verletzte.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe der 49 Jahre alte Bewohner mit einer Gasflasche hantiert, wodurch es zu einer Verpuffung kam und sich die Kartusche entzündete. Der Mann wurde im Anschluss mit erheblichen Verletzungen in eine Klinik verbracht. Auch eine Mitbewohnerin, die nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt wurde, kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Bei der Verpuffung sind auch Teile des Gebäudes beschädigt worden. Derzeit befindet sich neben der Polizei und Rettungskräften, auch das Technische Hilfswerk am Einsatzort. Für die zurzeit andauernden Maßnahmen wurde die komplette Ludwig-Buxbaum-Allee bis "An der Lache" gesperrt.

Die genauen Hintergründe zum Vorfall sind derzeit noch unklar.

