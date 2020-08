Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Modautal: 80-jähriger Autofahrer nach Unfall in Klinik verstorben

Modautal (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (18.08.2020) auf der Landstraße 3099 zwischen Hoxhohl und Ernsthofen (wir haben berichtet), ist der 80-jährige Autofahrer in den frühen Mittwochmorgenstunden (19.08.2020) in einer Klinik aufgrund seiner schweren Verletzungen verstorben.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4682705

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Andrea Löb

Telefon: 06151/969-2400 o. Mobil: 0173/659 7598

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell