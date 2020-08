Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Dieburg (ots)

Wie erst gestern bei der Polizei angezeigt wurde, haben bislang unbekannte Täter am Freitag (14.08.2020) im Laufe des Tages ein Auto beschädigt, indem sie zwei verfassungsfeindliche Symbole in den Lack kratzten. Der betroffene Skoda war zur Tatzeit zwischen 07.15 Uhr und 20.00 Uhr in der Lagerstraße geparkt. Der am Auto entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.000,- Euro. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 beim ZK10 zu melden.

