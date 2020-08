Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Einbrecher am Werk

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Ein Reihenhaus in der Rodgaustraße war am Dienstagabend (18.08.2020) das Ziel von Einbrechern. Über eine aufgehebelte Terrassentür hatten sich die Kriminellen unbemerkt Zugang zu den Wohnräumen des Hauses verschafft. Dort suchten sie in mehreren Zimmern nach Wertsachen. Nach ersten Feststellungen zählten Schmuck, eine Spielkonsole samt Spiele und ein gefülltes Sparschwein zur Beute der Einbrecher. Die Tat wurde am frühen Mittwochmorgen (19.08.2020) gegen 01.30 Uhr von dem heimkehrenden Bewohner, der das Haus um 18.00 Uhr verlassen hatte, bemerkt. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 bei den Ermittlern zu melden.

