Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Weiterstadt (ots)

Am Montag (10.08.2020) kam es gegen 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Haydnstraße. Hierbei touchierte vermutlich ein Fahrradfahrer mit Anhänger einen geparkten grauen Audi A6. An dem Auto ist dabei ein Schaden an der Fahrertür sowie am Außenspiegel auf der Fahrerseite in noch unbekannter Höhe entstanden. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, ohne seiner Pflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen. In Zusammenhang mit dem Unfall sucht das 3. Polizeirevier Zeugen, die Hinweise zum Hergang oder dem Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06150-138912 beim Bezirks- und Ermittlungsdienst Weiterstadt oder direkt beim 3. Polizeirevier unter 06151 / 969-3810 zu melden.

Berichterstatter: Polizeioberkommissar Funk, Bezirks- und Ermittlungsdienst Weiterstadt

