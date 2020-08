Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Einbruch in Reihenhaus

Täter erbeuten Schmuck und Geld

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (18.-19.8.) haben ungebetene Gäste ein Reihenhaus in der Rodgaustraße heimgesucht. Zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und Mittwoch, 1.30 Uhr, verschafften sich die Täter über eine rückwärtig gelegene Terrassentür Zugang zu dem Anwesen und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Dabei wurden sie fündig und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Bargeld. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ermittelt und nimmt in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

