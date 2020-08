Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach: Sieben Katalysatoren aus Autos ausgebaut und zahlreiche aus Lagerhalle entwendet

Kripo ermittelt

Wer hat den Abtransport bemerkt?

Alsbach-Hähnlein (ots)

Auf zahlreiche Katalysatoren einer Firma in der Sandwiesenstraße hatten es noch unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag (17.-18.8.) abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen bauten die Kriminellen mindestens sieben Katalysatoren aus den auf dem Gelände abgestellten Autos aus und brachen zudem in eine Lagerhalle ein, wo sie weitere zahlreiche Geräte entwendeten. Die Schadenssumme beläuft sich nach derzeitigem Stand auf einen fünfstelligen Bereich. Für den Abtransport ihrer Beute dürften die ungebetenen Besucher ein Fahrzeug benutzt haben und möglicherweise konnten sie bei ihrem Vorhaben beobachtet werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Darmstadt in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

