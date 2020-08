Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Grasellenbach- Wahlen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Geparkter Daimler touchiert und beschädigt

Grasellenbach (ots)

Wegen des Verdachts der Unfallflucht hat die Polizei in Wald-Michelbach ein Verfahren eingeleitet. Für den Fortgang der Ermittlungen suchen die Beamten Augenzeugen eines Unfalls, der sich am späten Montagnachmittag (17.8.) ereignet hatte. Zwischen 17 Uhr und 19 Uhr war ein in der Waldstraße des Ortsteils Wahlen geparkter grauer Mercedes im hinteren Fahrzeugbereich von einem noch unbekannten Auto beschädigt worden. Die Schadenssumme wird aktuell auf etwa 1500 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich offenbar vom Ort des Geschehens, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zum Hergang oder dem Unfallverursacher nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06207/94050 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell