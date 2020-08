Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Kriminelle gehen leer aus

Wer kann Hinweise?

Griesheim (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in eine Arztpraxis in der Hintergasse, hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen. Der Vorfall wurde am Montagmittag (17.8.) bemerkt und kann bis zum Freitagabend (14.8.) zurückliegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge, versuchten die Kriminellen unter Gewalteinwirkung am Fenster ins Innere der Praxis zu gelangen. Das Fenster hielt dem Einbruchsversuch stand, woraufhin die Unbekannten flüchteten. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Griesheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06155/83850 entgegen.

