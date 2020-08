Polizeipräsidium Südhessen

Wie der Polizei am Montagnachmittag (17.8.) bekannt wurde, hatten es unbekannte Täter in der Heidelberger Straße und dort auf dem Gelände eines Autohändlers auf die Katalysatoren zweier Autos vom Hersteller Mercedes Benz abgesehen. Der Tatzeitraum dürfte ersten Erkenntnissen zufolge bis zum Donnerstag (13.8.) zurückreichen. Mit den ausgebauten Geräten im Wert von zirka 1000 Euro machten sich die Diebe auf und davon. Inwieweit ein möglicher Tatbestand zu ähnlich gelagerten Fällen in Lorsch und Mörlenbach besteht (wir haben berichtet), wird geprüft.

Mit dem aktuellen Fall ist die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Viernheim betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06204/93770.

