POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht/ Geparkter VW beschädigt

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Am Freitag (14.8.) hat ein noch unbekanntes Auto in der Straße "Im Hirtengrund" einen geparkten VW an der hinteren linken Fahrzeugecke beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ob der Schaden im Rahmen eines Parkmanövers verursacht wurde ist Gegenstand der Ermittlungen. Diese haben die Polizei in Pfungstadt übernommen und ein Verfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht eingeleitet. Zur Klärung des Hergangs suchen die Beamten Augenzeugen des Geschehens, oder Hinweisgeber zum Unfallverursacher. Unter der Rufnummer 06157/95090 wird alles Sachdienliche entgegengenommen.

