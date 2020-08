Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Blumenladen

Täter zerstören Fensterscheibe und entwenden Sparschwein

Darmstadt (ots)

Bislang noch unbekannte Täter hatten es in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (15.8.),14 Uhr und Montagmorgen (17.8.) auf einen Blumenladen in der Straße "Am Waldfriedhof" abgesehen. Die Täter schlugen eine großflächige Scheibe des Geschäfts ein und gelangten auf diesem Weg in den Verkaufsraum. Dort entwendeten sie ein Sparschwein und flüchteten. Der verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 2500 Euro geschätzt. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K24) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell