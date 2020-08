Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Laubbläser aus Garage gestohlen

Dieben kamen mit Fahrrädern

Viernheim (ots)

Mit Fahrrädern waren am Montagmorgen (17.8.) zwei Diebe in der Kriemhildstraße unterwegs und schnappten sich einen Laubsauger im Wert von etwa 300 Euro. Eine Zeugin konnte die Männer dabei beobachten, wie sie um kurz nach 8 Uhr auf den Hof eines Einfamilienhauses, unweit der Straße "In der Wormsheck" fuhren. Später wurde festgestellt, dass der motorangetriebene Laubsauger aus der unverschlossenen Garage fehlte.

Die Männer sind nach Beschreibung der Zeugin zwischen 30 und 35 Jahre alt und trugen Basecaps. Unterwegs waren sie auf einem schwarzen Herrenrad und einem Damenrad in heller Farbe. Einer von ihnen trug zudem eine schwarze Jacke mit orangenen Ärmelstreifen.

Wer die Tatverdächtigen gesehen hat und ergänzende Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Ermittler in Viernheim. Telefon: 06204 / 93770.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell