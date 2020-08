Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Unfall mit 3,54 Promille

Mörfelden (ots)

In der Langener Straße fuhr ein 39 Jahre alter Autofahrer am Sonntagabend (16.08.), gegen 17.45 Uhr, auf ein vor ihm fahrendes Auto auf, kam anschließend von der Fahrbahn ab und stieß anschließend gegen ein Verkehrsschild sowie einen Gartenzaun.

Der 39-Jährige sowie die beiden 28 und 35 Jahre alten Insassen des anderen Fahrzeugs wurden leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von mindestens 10.000 Euro.

Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 3,54 Promille an. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher. Der 39-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu verantworten haben.

Zudem prüfen die Ordnungshüter, ob der Unfallfahrer kurz zuvor in einen weiteren Verkehrsunfall in Langen verwickelt war. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell