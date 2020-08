Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Diebstähle aus Fahrzeugen

Groß-Gerau (ots)

Bislang insgesamt vier geparkte Fahrzeuge in der Breslauer Straße, Gabelsberger Straße sowie in der Clara-Zetkin-Straße, gerieten in der Nacht zum Sonntag (16.08.) in das Visier von Langfingern.

Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang in die Fahrzeuginnenräume und ließen unter anderem dort abgelegtes Geld, Schmuck und persönliche Dokumente mitgehen. In zwei Fahrzeugen fanden die Kriminellen allerdings keine Beute.

Hinweise bitte an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell