Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Supermarkt scheitert

Rüsselsheim (ots)

In einen Supermarkt in der Hans-Sachs-Straße, beabsichtigte ein Unbekannter am Sonntagabend (16.08.), gegen 21.40 Uhr einzubrechen. Der Täter hebelte zwar eine Nebeneingangstür zum Gebäude auf, gelangte so aber nicht in den Markt und zog unverrichteter Dinge wieder ab. Durch Zeugen wurde der Tatverdächtige anschließend bei der Flucht vom Tatort beobachtet.

Der Mann ist 1,85 Meter groß, etwa 20 bis 30 Jahre alt und hat seine blonden Haare zu einem Zopf gebunden. Der Verdächtige war mit einem grauen T-Shirt, dunkler langer Hose und dunklen Schuhen bekleidet.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

