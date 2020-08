Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Brummi aufgebrochen/Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Eine auf einem Firmengelände "Am Berg" abgestellte Sattelzugmaschine geriet am Freitagnachmittag (14.08.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen durch eine gewaltsam geöffnete Scheibe in das Führerhaus ein und ließen anschließend einen Laptop und ein Navigationsgerät mitgehen. Der Schaden beträgt rund 600 Euro.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0.

