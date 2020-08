Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Gurtmuffel unter Drogeneinfluss

Viernheim (ots)

Der Fahrer eines schwarzen VW Polo fiel einer Streifenbesatzung der Polizeistation Lampertheim-Viernheim am Freitagmittag (14.8.) dadurch auf, weil er nicht angeschnallt war. Nachdem der 22-Jährige aus Lampertheim um kurz nach 14 Uhr in der Lorscher Straße angehalten wurde, fiel den Beamten zudem auf, dass er offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Neben dem Bußgeld in Höhe von 30 Euro für den nicht angelegten Sicherheitsgurt, wird ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Betäubungseinfluss eingeleitet. Für das Verfahren musste der 22-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Das gleiche Prozedere durchlief auch ein 29 Jahre alter Renault-Clio-Fahrer. Bei der Polizeikontrolle um kurz nach 17 Uhr in der Georg-Herbert-Straße nahmen die Beamten Cannabisgeruch bei dem Viernheimer wahr. Wegen des Drogenkonsums wird er sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten müssen.

