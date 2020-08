Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Lorsch (ots)

Lorsch - Am vergangenen Dienstag, den 11.08.2020 zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr ereignete sich in der Lorscher Innenstadt ein Verkehrsunfall, bei welchem sich der Verursacher anschließend vom Unfallort entfernt hat. Der Tatort war der Parkplatz in der Neckarstraße, gegenüber des dortigen Bürgerbüros der Stadt Lorsch. Beschädigt wurde hierbei ein weißer Seat Leon ST. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 ,- Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer: 06252/ 706-0 zu melden.

