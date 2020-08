Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Tödlicher Badeunfall am Mönchwaldsee

Gegen 12.22 Uhr am Sonntagmittag (16.08.20) wurde die Polizei in Kelsterbach zu einer leblos im Wasser liegenden Person im Mönchwaldsee gerufen. Notarzt und Feuerwehr waren bereits auf dem Weg zum Unglücksort. Anwesende Badegäste konnten die Person noch vor Eintreffen der Rettungskräfte an Land bringen. Nach Reanimationsmaßnahmen wurde der 60 Jahre alte Mann zunächst nach Frankfurt ins Krankenhaus gebracht, wo er gegen 16.00 Uhr verstarb. Nach Erkenntnissen der Polizei soll der Mann mit Wohnsitz in Polen, der hier zu Besuch war, in den See hinaus geschwommen sein, wo er aus nicht bekannter Ursache unterging.

Am See ist das Baden verboten. Während des Einsatzes befanden sich rund 30 Personen im näheren Umfeld zum Unglücksort. Um den See herum konnten weitere Personen gesichtet werden.

