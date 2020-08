Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Verkehrsunfall mit schwer verletzten Personen auf der BAB 60 im Mainspitzdreieck.

Mainspitzdreieck (ots)

Am Samstagmorgen, den 15.08.2020 gg. 06.40 Uhr befuhr ein 20 - jähriger Mann aus Völklingen mit seinem VW Touran die BAB 60 von Rüsselsheim kommend in Fahrtrichtung Mainz. Im Mainspitzdreieck kam der Fahrzeugführer aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach die rechte Leitplanke. Anschließend überschlug er sich mit seinem PKW im Grünbereich mehrfach, bevor er auf dem Dach liegend gg. einen Baum prallte. Beide Personen wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Der Fahrzeugführer und sein 20 jähriger aus Saarbrücken stammender männlicher Beifahrer wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und wurden in umliegender Krankenhäuser verbracht. Die BAB 60 war in Fahrtrichtung Mainz für 2 Stunden voll gesperrt, der Verkehr wurde weiträumig abgeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15000,- Euro

gefertigt: Pfeiffer, PHK

