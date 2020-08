Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht in Erbach

Erbach (ots)

Am Freitagmittag (14.08.) gegen 16:00 Uhr kam es in Erbach, in der Werner-von-Siemens-Straße in Höhe der Hausnummer 44 zu einem Unfall zweier Fahrzeuge. Die Außenspiegel von zwei entgegenkommenden PKW kollidierten miteinander. Es entstand ein Sachschaden von ca. 450EUR. Eine Unfallbeteiligte Person floh mit ihrem Wagen daraufhin in Fahrtrichtung Innenstadt.

Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Pst. Erbach unter 06062 / 953-0 zu melden.

