Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Im Zeitraum vom 12.08.2020, 23.30 Uhr bis 13.08.2020, 14.30 Uhr ereignete sich in der Straße Am Weißen Rain ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein blauer Opel durch einen unbekannten Fahrzeugführer im vorderen Fahrzeugbereich beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle. Es muss sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Transporter, LKW oder um ein ähnlich hohes Fahrzeug gehandelt haben. An dem geschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Verursacher geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefon-Nr. 06252 / 706 - 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Florianstraße 2

68623 Lampertheim

PHK Gürtelschmied

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell