Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Polizeipräsident Bernhard Lammel unterstützt Aktionsplan der Stadt Rüsselsheim

Rüsselsheim (ots)

Mit Freude und Anerkennung hat das Polizeipräsidium Südhessen die Pläne des Magistrats in Rüsselsheim aufgenommen, dass es noch in diesem Jahr zur Umsetzung des Aktionsplans sichere Innenstadt im Rahmen des Kompass-Programms durch Oberbürgermeister Udo Bausch kommen soll. Für dieses Vorhaben unterstützt Polizeipräsident Bernhard Lammel, im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister, gerne auch die geplante Innenstadtwache der Stadtpolizei. "Wir von der Landespolizei", so Bernhard Lammel, "werden mit Polizeibeamten, sogenannten Schutzleuten vor Ort, dort regelmäßig temporär vertreten sein und die Arbeit der Stadtpolizei unterstützen". Abschließend bedauert der Polizeipräsident jedoch, dass auf die Videoüberwachung und den freiwilligen Polizeidienst verzichtet wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell