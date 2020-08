Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Nach Familienstreit 5 Tatverdächtige in Haft

Dieburg (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nachdem Familienstreitigkeiten am späten Sonntagabend (9.8.) in der August-Horch-Straße eskalierten (wir haben berichtet), nahm die Polizei in diesem Zusammenhang mehrere Personen vorläufig fest.

Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen 5 tatverdächtige Männer. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden die 5 Tatverdächtigen am Dienstagnachmittag (11.8.) einer Haftrichterin des Amtsgerichts Dieburg vorgeführt.

Die Haftrichterin ordnete gegen alle Tatverdächtigen die Untersuchungshaft an. Diese wurden im Anschluss in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern weiterhin an.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4675050

Hinweis an die Pressevertreter: Weitere Auskünfte zum Sachverhalt erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Darmstadt.

