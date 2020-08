Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: 71-Jähriger Autofahrer stirbt nach Kollision mit Sattelzug

Riedstadt (ots)

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Mittwoch (12.08.), gegen 9.00 Uhr, auf der Landestraße 3361, in Höhe Bruchmühle.

Ein 71 Jahre alter Autofahrer aus Gernsheim geriet nach derzeitigem Ermittlungsstand aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden, in Richtung Hahn fahrenden Sattelzug frontal zusammen. Der 71-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Neben der Polizei waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes im Einsatz.

Die Landestraße 3361 musste zwischen dem Abzweig nach Crumstadt und der Ampelkreuzung in Höhe des Abzweigs zur Bundestraße 426 für die Unfallaufnahme sowie die Rettungs- und Aufräumarbeiten vollgesperrt werden.

