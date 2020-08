Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall Waldstraße 47 in 64546 Mörfelden- Walldorf Unfallzeugen gesucht

64546 Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Zeit zwischen Montag,den 10.08.2020, 21:00 Uhr und Dienstag, den 11.08.2020, gg. 17:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Waldstraße Höhe der Hausnummer 47 einen ordnmungsgemäß am Straßenrand geparkten schwarzen Jeep an der hinteren Stoßstange. Danach entfernte sich der/die Unfallverursacher/in von der Unfallstelle. An dem geparkten Jeep entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1000,-EUR.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben bzw. Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug abgeben können, mögen sich bei der Polizei Mörfelden- Walldorf unter der Tel.: 06105/ 40060 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

PSt. Mörfelden- Walldorf

May, POK



Telefon: 06105/4006-0

Telefax: 06105/4006-19

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell