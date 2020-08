Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Parkender PKW durch Radfahrer beschädigt

Radfahrer flüchtet

Riedstadt OT Wolfskehlen (ots)

Eine 42jährige Wolfskehlerin hatte ihr Fahrzeug vom 08.08.20 bis zum 10.08.20 an der Ecke Dresdner Straße/Magdeburger Straße am Straßenrand geparkt. Als die Fahrzeughalterin am 10.08. mit ihrem Fahrzeug wegfahren wollte, entdeckte sie an ihrem Opel Mokka einen Schaden am hinteren Stoßfänger und an der Heckklappe. Das Schadensbild lässt drauf schließen, dass es sich bei dem Verursacher um einen Radfahrer handeln könnte. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 1.500 EUR. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Groß-Gerau unter 06152-1750 entgegen.

