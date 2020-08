Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallzeugen gesucht

Bensheim-Auerbach (ots)

Am Montag, den 10.08.2020, um 11.45 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz des LIDL-Einkaufsmarktes in Bensheim-Auerbach, Darmstädter Str. 160 ein geparktes neues Motorrad. Beim rückwärts Ausparken stieß der Verursacher gegen das Krad, das dadurch seitlich umfiel. Anschließend stellte der Verursacher das Motorrad wieder auf und flüchtete. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden im Wert von 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251-84680 entgegen.

