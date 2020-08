Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallzeuge gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Do., 06.08., gegen 20.20 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des EKZ Farmstr. 101 in Walldorf ein geparkter roter Dacia Sandero beschädigt. Vom Unfallhergang liegt eine Videoaufzeichnung vor, demnach hielt das bisher unbekannte Verursacherfahrzeug zunächst an und die beiden Insassinnen redeten kurz mit einem unbeteiligten Zeugen. Der Zeuge entfernte sich dann von der Unfallstelle, er wird gebeten sich mit der Polizeistation Walldorf in Verbindung zu setzen, Tel. 06105/40060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Mörf.-Walldorf



Telefon: 06105/40060

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell