Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Fahrraddiebe kommen nicht weit

Seeheim-Jugenheim (ots)

Zwei 36 und 38 Jahre alte Männer müssen sich nach ihrer Festnahme am Montagnachmittag (10.08.) in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Zeugen hatten sie gegen 16.30 Uhr in der Ludwigstraße im Stadtteil Jugenheim dabei beobachtet, wie sie ein ab- jedoch nicht angeschlossenes Fahrrad wegtrugen und sich an dem Schloss zu schaffen machten. Die beiden Männer, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, konnten durch die Zeugen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festgehalten werden. Bei der Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte bei den Festgenommenen ein Tierabwehrspray sowie mehrere Messer sicher. Das Mountainbike, dessen Wert bei rund 700 Euro liegt, konnte wieder an den Eigentümer ausgehändigt werden.

