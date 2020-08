Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg-Sandbach: Ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall mit Totalschäden

Breuberg (ots)

Ein Leichtverletzter und zwei Autos mit Totalschaden sind Bilanz eines Unfalls am Montagabend (10.8.) in der Neustädter Straße, Zubringer Bundesstraße 426, im Ortsteil Sandbach. Bei dem 22-jährigen Unfallverursacher wurde zudem auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Blutentnahme entnommen.

Der 22-Jährige aus Lützelbach fiel gegen 22.30 Uhr einer Polizeistreife auf der Bundesstraße 426 in Richtung Lützelbach auf, nachdem nur knapp eine Kollision mit dem Streifenwagen vermieden wurde. Mit seinem schwarzen Audi überholte er unter Missachtung der dortigen Sperrfläche ein vorausfahrendes Auto und kam so in den Gegenverkehr. Obwohl der Funkwagen mit Sondersignal dem Audi-Fahrer signalisierte anzuhalten, setzte dieser mit hoher Geschwindigkeit seinen Weg fort und überholte zudem mehrfach in unüberschaubaren Kurvenbereichen. Letztendlich hat der 22-Jährige offensichtlich die Kontrolle über sein Auto verloren, nachdem er über die Abfahrt "Neustädter Spange" in Richtung Sandbach fuhr. Im Einmündungsbereich Neustädter Straße schleuderte der Audi gegen einen querenden Opel Corsa und einen Lichtmast. Der 48-jährige Opel-Fahrer aus Lützelbach konnte nach Versorgung seiner leichten Verletzungen am Abend nach Hause entlassen werden. Der Audi-Fahrer stieg unverletzt aus seinem Wagen.

Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen liegt bei etwa 15.000 Euro. Die unfallbeschädigten Autos wurden von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geräumt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell