Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Montag, den 10.08.2020, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 17:15 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Opel Tigra. Dieser war auf einem großen Parkplatz in der Bahnhofstraße in Mörfelden geparkt. Der dabei entstandene Sachschaden an der rechten Fahrzeugseite des geparkten Pkw wird auf etwa 1200 Euro geschätzt.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105 4006-0 entgegen.

