Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis-Wattenheim: Einbrecher im Golfclub

Wer hat Beobachtungen gemacht?

Biblis (ots)

Einen Tresor mit über 2000 Euro haben Kriminelle nach einem Einbruch im Golfclub in Wattenheim mitgehen lassen. Zudem wurde ein weiteres Wertbehältnis geöffnet und geplündert. Allein der angerichtete Sachschaden an dem aufgebrochenen Fenster und Tresor ist mindestens 5000 Euro hoch. Die Tat wurde zwischen Sonntagabend (9.8.), 19 Uhr und Montagmorgen (10.8.), 5.20 Uhr begangen. Die Täter haben sich auf das Grundstück des Clubs in der Golfparkallee geschlichen und sind über ein aufgebrochenes Fenster ins Gebäude eingestiegen.

Das Kommissariat 21/22 sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen und/ oder Fahrzeuge bemerkt haben. Der Kontakt zu den Ermittlern kann auch telefonisch unter der Rufnummer 06252 / 7060 aufgenommen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell