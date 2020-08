Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Bürstadt: Fahrzeug bei Parkmanöver beschädigt/Zeugen gesucht

Bürstadt (ots)

Am Samstag (08.08.), zwischen 01:00 h und 08:45 h beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Mercedes, der in der Nibelungenstraße Höhe Hausnummer 158 am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Infolge des Parkmanövers entstanden diverse Lackschäden/Kratzer im linken hinteren Bereich von Stoßstange und Heckklappe. Es konnte roter Fremdlack festgestellt werden . Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-190 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Florianstraße 2

68623 Lampertheim

SB: Wendel, POK'in



Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell