Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Kleinbrände halten Einsatzkräfte auf Trab

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Samstagabend (08.08.), gegen 20.15 Uhr, brannten auf einem Spielplatz in der Liebermannstraße etwa 30 qm Grasfläche. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Flammen rasch unter Kontrolle und konnten ein Übergreifen des Feuers auf Spielgeräte und weitere Bepflanzung verhindern. Hinweise auf vorsätzliche Brandlegung konnten bislang nicht festgestellt werden.

In der Nacht zum Sonntag (09.08.), gegen 1.00 Uhr, stand dann auf dem Spielplatz vor dem Jugendzentrum in der Okrifteler Straße ein Holzpavillon in Vollbrand. Auch hier war die Feuerwehr rasch zur Stelle. Anwohner hörten zuvor Böllergeräusche. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Gegen 3.20 Uhr meldeten Anwohner schließlich einen brennenden Holzstuhl im Hundertmorgenring. Der Brand wurde von der Feuerwehr Walldorf sofort gelöscht. Die Polizei stellte an der Brandstelle eine Flasche Flüssiganzünder sicher.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0 zu melden.

