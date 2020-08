Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Diebstähle aus Autos

Mörfelden-Walldorf (ots)

Zwei Fahrzeuge gerieten über das vergangene Wochenende (08.-09.08.) in das Visier von Kriminellen.

Unbekannte drangen in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (08.08.) und Sonntagmorgen (09.08.) vermutlich über ein wenige Zentimeter geöffnetes Fenster in den Innenraum eines in der Sollingstraße geparkten Honda ein und ließen unter anderem einen MP3-Player sowie eine hochwertige Sonnenbrille mitgehen.

In der Nacht zum Sonntag (09.08.), gegen 1.00 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem im Alpenring abgestellten Audi eine Sonnenbrille und einen geringen Geldbetrag. Möglicherweise war das Fahrzeug nicht verschlossen. Die Täter wurde bei der Flucht beobachtet. Einer der Männer hat dunkle Haare, ist etwa 1,75 Meter groß, hellhäutig und trug eine kurze Hose. Sein Begleiter ist genauso groß, hat ein rundliches Gesicht und eine blasse Hautfarbe. Er war mit kurzer Hose und Baseballkappe bekleidet.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell