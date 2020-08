Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Auf mehrere Wohnungen im Hochhaus abgesehen

Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots)

Kriminelle hatten es am Freitag (7.8.) auf mehrere Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus im Eulerweg abgesehen.

Im Zeitraum zwischen 10.30 und 14.00 Uhr gelangten die Unbekannten in das Hochhaus und versuchten auf verschiedenen Etagen in die Wohnräume zu gelangen. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten sie bei mindestens zwei Wohnungen gewaltsam die Türen aufzubrechen, was ihnen bei einer Wohnungstür gelang. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und erbeuteten unter anderem Schmuck, Bargeld und Uhren. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

