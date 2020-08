Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Fahrraddiebe unterwegs/Polizei sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Mehrere Diebstähle von Fahrrädern, teils sehr hochwertiger E-Bikes, wurden der Polizei über das vergangene Wochenende (08.-09.08.) angezeigt.

Am Samstagnachmittag (08.08.), gegen 16.30 Uhr, stellte ein 40 Jahre alter Mann sein grünes E-Bike der Marke Cube im Wert von rund 1800 Euro vor einem Haus in der Piemontstraße ab und hielt sich nur wenige Sekunden im dortigen Hausflur auf. Als er zurückkehrte, wurde sein unverschlossenes Fahrrad bereits von Unbekannten entwendet.

Gegen 17.45 Uhr beobachtete ein Anwohner in der Schwarzwaldstraße, dass zwei Frauen vor dem Haus ein graues Damenrad sowie ein Kinderfahrrad mitgehen ließen und in Richtung Bahnhof Walldorf geflüchtet seien. Bislang haben sich in diesem Fall allerdings noch keine Geschädigten bei den Ordnungshütern gemeldet. Eine der Flüchtigen ist 30 bis 40 Jahre alt, kräftig und trug die Haare zu einem Zopf. Ihre Begleiterin ist 20 bis 30 Jahre alt. Beide sollen laut Zeugen ein südländisches Erscheinungsbild haben.

In der Nacht zum Sonntag (09.08.) ereigneten sich dann weitere Fahrraddiebstähle. Gegen 3.45 Uhr entwendeten Kriminelle ein E-Bike der Marke Cube im Wert von 2300 Euro aus dem Keller eines Einfamilienhauses in der Waldenserstraße. Zeugen beobachten drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren, die auf Fahrrädern flüchteten und ein Fahrrad zurückließen. Dieses Rad wurde von den Tätern offenbar gegen das zuvor erbeutete E-Bike "getauscht". Das zurückgelassene Rad wurde von der Polizei sichergestellt. Bei den Jugendlichen soll es sich um zwei dunkelhaarige sowie einen blonden Jungen gehandelt haben.

Ebenfalls in der Nacht zum Sonntag stahlen Unbekannte aus einer Garage in der Jourdanallee ein E-Bike der Marke Riese & Müller im Wert von über 6000 Euro und flüchteten anschließend unerkannt mit der Beute.

Zwei weitere hochwertige Fahrräder der Marke Cube ließen Unbekannte in der gleichen Nacht aus einer Garage in der Genfer Straße mitgehen.

Am Sonntag (09.08.) meldete sich dann eine Anwohnerin der Bahnstraße und teilte der Polizei mit, dass in der Nacht zwei Jugendliche zwei Fahrräder vor einer Tiefgarageneinfahrt ablegten und anschließend über das Gartentor eines Nachbargrundstücks das Weite suchten. Wie sich anschließend herausstellte, handelte sich hierbei um die zuvor in der Genfer Straße gestohlenen Räder.

Die Ermittlungen der Polizei zu den Vorfällen dauern an. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0.

