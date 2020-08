Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Eskalierende Familienstreitigkeit führt zu größerem Polizeieinsatz

Dieburg (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Eine Familienstreitigkeit ist am späten Sonntagabend (09.08.) in der August-Horch-Straße eskaliert und hat die Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 23.10 Uhr verständigten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten eine Auseinandersetzung im dortigen Mehrfamilienhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte sich eine Gruppe aus 8 Männern und 3 Frauen Zutritt zu einer Wohnung in dem Anwesen verschafft. Hier kam es anschließend zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit den anwesenden Personen. In diesem Zusammenhang wurden unter anderem Messer eingesetzt. Drei Männer erlitten Verletzungen und kamen in Krankenhäuser. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung, bei dem zahlreiche Polizeistreifen im Einsatz waren, konnten mehrere Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Hintergrund des Vorfalls dürfte eine bereits länger andauernde Familienfehde zwischen den beiden Konfliktparteien sein.

Das Kommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Tatbeteiligung sowie zu den Hintergründen aufgenommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Hinweis an die Pressevertreter: Auskünfte zu diesem Sachverhalt erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell