POL-DA: Raunheim: Kollision auf Kreuzung/Drei Verletzte - Auto kippt auf Dach

Raunheim (ots)

Ein in Richtung Odenwaldstraße fahrender 23 Jahre alter Autofahrer aus Rüsselsheim kollidierte am Sonntagabend (09.08.), gegen 21.20 Uhr, im Kreuzungsbereich Jakobstraße/Ludwigstraße mit dem Auto einer 41-Jährigen aus Raunheim. Die Wagenlenkerin war ihrerseits in Richtung Elisbathenstraße unterwegs.

Das Fahrzeug der Raunheimerin kippte durch die Wucht des Aufpralls um und landete anschließend auf dem Dach. Die beiden Unfallbeteiligten sowie der 15 Jahre alte Beifahrer der Frau zogen sich Verletzungen zu und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 17.000 Euro.

Neben der Polizei waren auch mehrere Rettungswagen sowie die Feuerwehr im Einsatz.

