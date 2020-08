Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht in Bischofsheim

Bischofsheim (ots)

In der Nacht vom Sonntag (09.08.) auf Montag (10.08.) beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Opel Crossland, welcher im Kreuzungsbereich Ringstraße/ Am Himmelspfad in Bischofsheim abgestellt war. Auf den Fahrzeughalter kommen jetzt sehr hohe Reperaturkosten zu, da die ganze linke Fahrzeugseite zerkratzt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 entgegen.

