Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Groß-Umstadt: Unfallflucht /Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots)

Am Freitag, den 07.08.2020, zwischen 06:30 und 12:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen grauen VW Touran, welcher auf einem Parkplatz am rechten Fahrbahnrand in der Röntgenstraße (ggü. des Parkhauses) in 64823 Groß-Umstadt geparkt war. Dieser wurde an der kompletten linken Fahrzeugseite beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Dieburg unter 06071/9656-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

Polizeistation Dieburg

Groß-Umstädter-Straße 82

64807 Dieburg

Berichterstatter: Herrmann, PK` in

gefertigt: Piotter, PHK` in

Telefon: 06071 / 9656-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell