Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht in Gustavsburg Wer hat etwas beobachtet? Zeugenaufruf!

Gustavsburg (ots)

In der Merianstraße in Ginsheim-Gustavsburg (Ortsteil: Gustavsburg) kam es zwischen Freitag, 07.08.2020, 17:30 Uhr und Samstag, 08.08.2020, 06:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem am Straßenrand geparkten PKW Seat. Der geparkte PKW wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt, der Unfallverursacher flüchtete ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden gerne von der Polizeistation Bischofsheim oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Bischofsheim

Mainzer Straße 9

65474 Bischofsheim

Telefon: 06144-96660

