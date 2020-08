Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht im Einkaufszentrum Helvetiaparc

Groß-Gerau (ots)

Die Polizei in Groß-Gerau sucht nach einem bislang unbekannten Fahrzeugführer der in der Nacht zum 07. August zwischen 20:00 Uhr und 04:45 Uhr morgens im Helvetiaparc zwei rot/weiße Stahlpfosten, sowie eine Wasserleitung beschädigt hat. Der Unfallort befindet sich in der Nähe eines dortigen Bäckereigeschäftes. Der Schaden wird derzeit auf ca. 500.- Euro beziffert. Zeugen werden gebten sich mit der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152 / 1750 in Verbindung zu setzen.

