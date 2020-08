Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Polizei sucht öffentlich nach vermissten 60-Jährigen

Wer kann Hinweise geben?

Alsbach-Hähnlein (ots)

Die Polizei in Darmstadt sucht jetzt öffentlich nach dem 60 Jahre alten Hassan Ali Hashi aus Alsbach, der seit dem 1. Juli vermisst wird. Herr Hashi wurde an diesem Tag zuletzt von seinen Betreuern im Seniorenheim am Nachmittag gesehen. Seitdem fehlt von dem 60-Jährigen jede Spur. Weitere Anhaltspunkte zu möglichen Aufenthaltsorten liegen derzeit nicht vor.

Herr Hashi ist circa 1,76 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Der 60-Jährige ist dunkelhäutig und hat sehr kurze schwarze Haare. Am Tag seines Verschwindens trug er eine schwarze Jogginghose und ein schwarzes T-Shirt.

Am Freitagmittag (7.8.) wurde das angrenzende Waldgebiet rund um die Seniorenresidenz von einem Polizeihubschrauber auf der Suche nach dem Vermissten abgeflogen. Auch wurde zu Fuß das betreffende Gebiet abgelaufen. Die Suche führte bislang nicht zum gewünschten Erfolg.

Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte der 60-Jährige orientierungslos sein. Aufgrund einer Beeinträchtigung hat Herr Hashi Probleme sich sprachlich auszudrücken.

Wer Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06151/969-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

