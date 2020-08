Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Geparkten Pkw beschädigt - Unfallzeugen gesucht

Bensheim (ots)

Am Dienstag, 04.08. zwischen 13.00 und 14.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Fabrikstraße in Bensheim einen geparkten PKW. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß der Verursacher, eventuell mit Fahrradgepäckträger, gegen einen schwarzen Opel Corsa, an dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro entstanden ist. Hinweise nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251-84680 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Florianstraße 2

68623 Lampertheim

Gürtelschmied, PHK

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell