Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Keine Beute für falsche Polizisten

Mörlenbach (ots)

Auf der Suche nach Menschen, die die Betrugsmasche des falschen Polizisten noch nicht kennen, versuchten Betrüger im Laufe des Donnerstags (6.8.) ihr Glück in Mörlenbach. Die Angerufenen ließen sich jedoch nicht von den falschen Polizisten täuschen. Niemand nahm die Geschichten, wie die der festgenommenen Rumänenbande, ernst. Schnell wurden die Gespräche beendet und niemand wurde um sein Erspartes gebracht.

Die echte Polizei warnt immer wieder vor solchen Anrufen, wohl wissend, dass Kriminelle in zeitlichen Abständen die Telefonbücher wieder abtelefonieren werden. Die Geschichten ähneln sich. Im Kern geht es darum, dass Sie dazu gebracht werden sollen, fremden Personen Geld und Schmuck zu überlassen oder die Sachen an einer Stelle zu deponieren. Spätestens dann sollten alle Alarmglocken schrillen! Gehen Sie auf keinen Fall auf solche Forderungen ein! Am besten beenden Sie sofort das Telefonat und informieren Ihre örtliche Polizei.

