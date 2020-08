Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau-Reisen: Zeugen nach zahlreichen Sachbeschädigungen gesucht

Gesamtschaden mindestens 50.000 Euro hoch

Birkenau (ots)

Sachschäden in Höhe von mindestens 50.000 Euro wurden am Dienstag (4.8.) an Autos und einem Verkehrsspiegel in Birkenau-Reisen festgestellt. Bislang haben sich 20 Autobesitzer, die ihre Fahrzeuge in der Neugasse und der Odenwaldstraße abgestellt hatten, bei der Polizei gemeldet. Mit Gegenständen zerkratzten die Täter die Lackschichten der Autos. Weiterhin wurde ein Verkehrsspiegel auf der Hauptstraße, Höhe Amselhof, zwischen Birkenau und Reisen eingeschlagen. Die Taten können bis zum letzten Wochenende (1.8.) zurückliegen.

Einem Zeugen fielen Dienstagnacht vier bis sechs Jugendliche in der Neugasse auf. Einer von ihnen wurde "Erik" gerufen. Ein anderer Jugendlicher trug eine weiß/ schwarze Camouflage-Jacke. Die Polizei hofft, dass sich die Jugendlichen melden, um zur Aufklärung der Sachverhalte beizutragen.

Wer darüber hinaus Hinweise zu den Verursachern der Schäden geben kann, meldet sich bitte bei den Beamten der Ermittlungsgruppe (DEG) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

