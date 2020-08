Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen-Hergershausen: Kriminelles Treiben von Bewohner bemerkt

Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht

Babenhausen-Hergershausen (ots)

Als sich ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag (7.8.) an einer Garagentür in der Straße "Hinterm See" zu schaffen machte, bemerkte der Anwohner das Treiben des Kriminellen, woraufhin dieser flüchtete.

Vermutlich durch den verursachten Lärm, begab sich der Anwohner gegen 2.55 Uhr zur Garage seines Anwesens. Dort traf er auf einen unbekannten Mann, der nach derzeitigem Kenntnisstand die Tür zur Garage aufgehebelt haben soll. Von dem Bewohner bei seiner Tatausführung gestört, flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Seegartenweg und Bahnhofstraße. Im Anschluss stellte der Anwohner fest, dass sein grau-oranges Fahrrad der Marke Cube entwendet wurde. Ob der Flüchtige bei seiner Tat von weiteren Unbekannten unterstützt wurde und diese das Bike entwendeten, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Der Flüchtige wird als 1,75 Meter groß beschrieben. Außerdem soll er eine dunkle lange Jacke, ein dunkles Halstuch sowie ein weißes Blouson getragen haben. Auch eine dunkle Kappe soll er aufgehabt haben.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Fahrrads oder des Flüchtigen geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06071/96560 zu erreichen.

